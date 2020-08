Vaihingen (pm). Die Verkehrswacht Vaihingen bietet am 12. August einen Sicherheitskurs für Pedelec-Fahrer an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung jedoch nötig. Der Kurs für acht bis 20 Teilnehmer dauert von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr und richtet sich vorwiegend an Fahrer Ü40 mit ausreichender Radfahrpraxis. Es besteht Helmpflicht. Anmeldung telefonisch unter 07042/6013.