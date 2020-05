Einsatz in Vaihingen: 53-Jähriger attackiert Polizisten mit Pfefferspray

Vaihingen (pol). Ein alkoholisierter 53- Jähriger hat am Sonntagabend in Vaihingen einen Polizisten mit Pfefferspray attackiert. Er hatte die Beamten zuvor selbst verständigt.

Laut dem Präsidium Ludwigsburg meldete sich der Mann, der im Tulpenweg lebt und ,,polizeibekannt“ ist, gegen 20.15 Uhr wegen einer Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin über den Notruf. Eine Streife rückte daraufhin aus, und als sie an Ort und Stelle ankamen, rief er erneut an und kündigte an, dass er die Beamten mit einem Pfefferspray attackieren werde.

Als sich die beiden Einsatzkräfte daraufhin zunächst zurückziehen wollten, trat der 53-Jährige vor das Haus und bedrohte sie mit dem Spray, das er in ihre Richtung hielt. Einer der Beamten, ein 39-jähriger, forderte den Bewohner daraufhin lautstark auf, die Reizgas-Flasche fallen zu lassen und zog dabei ebenfalls sein dienstliches Pfefferspray hervor.

Dann kam die 50 Jahr alte Lebensgefährtin des Bewohners heraus, wodurch der aggressive Mann kurz abgelenkt war. Diesen Moment nutzten die Polizisten, um ihn zu überwältigen und zu Boden zu bringen. Dennoch gelang es ihm noch, das Spray zu greifen und dem 39-jährigen Beamten damit ins Gesicht zu sprühen. Seine Kollegin nahm dem Mann daraufhin die Flasche ab und legte ihm Handschellen an.

In der Zwischenzeit kamen weitere Beamten am Tulpenweg an, die den 53-Jährigen schließlich zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen brachten, wo er die Nacht über in einer Gewahrsamseinrichtung festgehalten wurde.

Offenbar stand er ,,unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmesituation“, so das Präsidium, aber dennoch muss er mit einer Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.

Der 39 Jahre alte Polizist, der verletzt wurde, wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt und konnte den Dienst anschließend fortführen.