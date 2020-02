Vaihingen (pm). Das Enztalbad in Vaihingen bleibt laut einer Mitteilung der Stadt aufgrund von mehreren Krankheitsfällen auch in der kommenden Woche nur eingeschränkt geöffnet. Genutzt werden kann das Hallenbad am Dienstag, 18. Februar, von 15 bis 21.30 Uhr, am Mittwoch, 19. Februar, von 15 bis 21.30 Uhr und am Freitag, 21. Februar, von 15 Uhr bis 21.30 Uhr.