Einbrecher schlagen auf der Brücken-Baustelle zu

Vaihingen (pol). Einbrecher haben am vergangenen Wochenende die Baustelle für eine neue Enzbrücke an der B10 bei Vaihingen unsicher gemacht. Wie die Polizei berichtete, machten sich einer oder mehrere Täter an zwei Baucontainern zu schaffen, von denen einer aufgebrochen wurde. Gestohlen wurden Werkzeug und Maschinen sowie zwei Kartons mit Bauschaum und Silikon im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Das Revier Vaihingen ermittelt und hofft auf Hinweise eventueller Zeugen.