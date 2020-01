Einbrecher dringen ins Stromberg-Gymnasium ein

Vaihingen (pol). In Vaihingen sind am verlängerten Wochenende Einbrecher ins Stromberg-Gymnasium eingestiegen. Nach Polizeiangaben waren die Täter, die in der Zeit zwischen Sonntag- und Montagmittag zuschlugen, über die Feuerleiter zu einem Fenster hochgestiegen, das sie aufhebelten. In zwei Räumen im Schulhaus brachen sie mehrere Schränke auf und stahlen Geld. Wie viel, ist laut Präsidium Ludwigsburg noch unklar. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt.