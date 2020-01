Brennendes Öl: Löschversuch mit Wasser löst Stichflamme aus

Sachsenheim (pol). Eine Stichflamme und einen Feuerwehreinsatz hat ein 29-Jähriger ausgelöst, der brennendes Öl mit Wasser löschen wollte.

Die 29-Jahre alte Ehefrau des Mannes hatte am Donnerstagabend in Großsachsenheim an der Brunnenstraße in der Küche ihrer Wohnung einen Topf mit Öl auf den Herd gestellt, weil sie für die beiden Kinder Pommes Frites zubereiten wollte.

Danach verließ sie die Küche, um sich um die Kinder zu kümmern. Der im Wohnzimmer befindliche Mann stellte gegen 22.40 Uhr fest, dass das Öl auf dem Herd brannte und wollte die Flammen mit einem Eimer Wasser löschen, was eine Stichflamme und eine starke Rauchentwicklung nach sich zog. Die beiden Eheleute wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus.

Die restlichen neun Bewohner des Zweiparteienhauses wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim war mit sechs Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der eigentliche Brand begrenzte sich auf die Küche. Durch die Rauch- und Rußentwicklung entstand am Gebäude ein Sachschaden von circa 5000 Euro.