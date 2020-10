Vaihingen-Horrheim (pm). Der 57-Jährige, der am frühen Sonntagmorgen bei einem Wohnungsbrand im Mohnweg in Horrheim lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist noch am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Montag mit. Nach den ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei habe der Bewohner das Feuer vermutlich selbst gelegt. Die Beweggründe dafür seien noch unklar.