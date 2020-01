Vaihingen (pol). Am Samstag befuhr eine 62-jährige Fahrerin eines BMW gegen 17.47 Uhr die Franckstraße ortseinwärts und bog dann laut Polizei nach links in die Hans-Krieg-Straße ein, ohne dabei auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Dabei kam es zur Kollision mit einem Renault einer 58-Jährigen, die in Richtung Kleinglattbach fuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 30000 Euro.