Umfallende Stützen treffen Arbeiter

Pforzheim (pol). Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Brötzingen hat sich am Freitagmorgen ein 21-jähriger Arbeiter schwere Verletzungen zugezogen. Lebensgefahr bestehe nicht, so die Polizei.

Der Mann wurde, als er gegen 7 Uhr auf der Baustelle an der Dietlinger Straße zusammen mit einem Kollegen etwa 300 Kilogramm schwere Stahlarmierungen, die zur Abstützung einer Tunnelröhre dienen, aufstellte, von den umstürzenden Teilen getroffen und eingeklemmt. Mit Hilfe des Kollegen konnte sich der Verletzte laut Polizei selbst befreien. Er wurde in eine nahe gelegene Klinik gebracht.