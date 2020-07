Toter ist der 55-Jährige aus Höfen

Höfen an der Enz (pol). Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim ist der Tote, der am Dienstag von einem Passanten am Fuß eines Hangs in einem Waldstück bei Höfen entdeckt worden war, inzwischen zweifelsfrei als der 55-Jährige identifiziert, der im Ort wohnte. Eine Vermisstenmeldung habe nicht vorgelegen. Als Todesursache kämen medizinische Gründe in Betracht, weitere Untersuchungen stünden aus. Es gebe weiterhin keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden, so die Polizei.