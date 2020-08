Bruchsal (pol). Schüsse sorgten am Freitagabend in Bruchsal für einen größeren Polizeieinsatz samt Spezialeinsatzkommando und Hubschrauber. Am Ende war alles nicht so schlimm wie befürchtet: Wie sich herausstellte, hatte ein Mann mehrmals mit einem Schreckschussrevolver geschossen. Er und noch weitere Personen, die sich in einer Wohnung befanden, wurden vorläufig festgenommen und für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle gebracht.