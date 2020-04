Pforzheim (pol). Ein Vorfall, dessen Hintergründe unklar sind, hat sich am Samstag, gegen 21.15 Uhr, auf dem Markplatz in Pforzheim ereignet. Dabei wurden laut Polizei zwei 23-jährige Männer jeweils leicht verletzt. Einer der beiden erlitt Schnittwunden an der linken Hand, so dass auch ein Messer im Spiel gewesen sein könnte. Tatverdächtige sind nicht bekannt, und auch ein Messer wurde nicht gefunden.