Vier Künstler unterhalten das Publikum im Osterfeld

Pforzheim (pm). In der Reihe „Komik im Quadrat“ begrüßt die Kabarettistin Katalyn Hühnerfeld am Sonntag, 13. September, von 18 Uhr an im Innenhof des Pforzheimer Kulturhauses Osterfeld Tina Häussermann, El Mago Masin und Alain Frei. Die Künstler versprechen laut Mitteilung einen Genre-Mix von Kabarett über Comedy bis hin zu Musik und mehr. Karten und Informationen gibt es im Kulturhaus Osterfeld unter Telefon 07231/3182-15, dienstags bis samstags, 14 bis 18 Uhr, per E-Mail an karten@kulturhaus-osterfeld.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.