Pforzheim (pol). Einen Sachschaden von rund 15000 Euro haben Unbekannte am Wochenende an einer Schule im Pforzheimer Wohngebiet Maihälden angerichtet. Die Täter schlugen laut Polizei mehrere Scheiben an Eingangstüren und beim Übergang zur Turnhalle der Grundschule an der Leonhard-Kleber-Straße ein. Dafür hätten sie nach Stand der Ermittlungen größere Äste und Steine verwendet, so das Polizeipräsidium.