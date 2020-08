Unfallverursacher springt in die Nagold

Pforzheim (pol). Von einer nicht alltäglichen Unfallflucht berichtet das Polizeipräsidium Pforzheim. Gegen 4 Uhr am Samstag sei auf der Kallhardtstraße ein junger, offenbar unter Alkoholeinwirkung stehender Mann mit seinem Leichtkraftrad auf den Mercedes eines 26-Jährigen aufgefahren, der gerade einen Parkplatz suchte. Der blonde Teenager habe angegeben, seinen Vater verständigen zu wollen, sei dann aber, verfolgt vom Unfallgegner, geflüchtet. Der Junge habe das Geländer zur Nagold übersprungen und sei schwimmend entkommen. Bei der bisher vergeblichen Suche nach dem Unfallverursacher wurde sogar ein Polizeihubschrauber eingesetzt, der zufällig in der Nähe war. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hofft nun unter Telefon 07231/1863111 auf Hinweise.