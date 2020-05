Unfallverursacher macht sich einfach aus dem Staub

Pforzheim (pol). Eine unschöne Bescherung hat ein Autofahrer am Freitag am Ludwigsplatz in Dillweißenstein angerichtet. Gegenüber einem Lebensmittelgeschäft war ein schwarzer Opel Corsa in einer Parknische abgestellt. Ein noch Unbekannter

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Noch kein Abonnent? Testen Sie unser Angebot 14 Tage lang kostenlos unverbindlich! Das Abo endet automatisch. Kostenloses Probeabo bestellen