Unfallfahrer hinterlässt Schaden von 8000 Euro

Pforzheim (pol). Einen Schaden von circa 8000 Euro hat am Dienstagmorgen ein Unfallfahrer auf der Wilferdinger Höhe in Pforzheim hinterlassen. Irgendwann in der Zeit zwischen 9.50 Uhr und 11 Uhr hatte er mit seinem Fahrzeug einen Audi, der korrekt an der Wilferdinger Straße geparkt war, auf der gesamten linken Seite demoliert. Trotz des hohen Sachschadens fuhr der Verursacher weiter. Nach der Spurenlage, so die Polizei, die auf Hinweise von Zeugen hofft, habe er ein größeres Fahrzeug gelenkt.