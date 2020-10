Unfallbeteiligte sagen Widersprüchliches aus

Pforzheim (pol). Wer hatte Grün? Diese Frage stellt sich nach einem Unfall, der sich am Dienstagvormittag im Kreuzungsbereich Habermehlstraße/Westliche Karl-Friedrich-Straße ereignet hat. Eine 35-jährige Opel-Fahrerin, die in Richtung Bahnunterführung zur Wildbader-/Kelterstraße unterwegs war, stieß mit dem Nissan eines von rechts kommenden 76-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sagen, die Ampel habe ihnen grünes Licht gezeigt. Der Sachschaden am Opel wurde auf rund 2500, der am Nissan auf etwa 2000 Euro geschätzt.