Unfall unter Alkohol auf der A8: Hubschrauber findet Fahrer

Niefern-Öschelbronn (pol). In der Nacht auf Mittwoch ist an der Autobahn bei Niefern ein Betrunkener, der zuvor zwei Unfälle verursacht hatte und geflüchtet war, mit Hilfe eines Hubschraubers ausfindig gemacht worden.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, war der Mann gegen 3.45 Uhr bei der Fahrt zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Süd mutmaßlich wegen der Promille im Blut zunächst gegen den Anhänger eines Lastwagens gefahren. Während der Lkw-Fahrer 200 Meter weiter an der Ausfahrt stoppte, um den Schaden an seinem Gespann zu begutachten, den die Polizei auf etwa 2000 Euro schätzt, ließ der Unfallfahrer seinen total demolierten Wagen – Schaden: rund 15 000 Euro – auf dem Standstreifen stehen und flüchtete zu Fuß durch das Gebüsch in den Wald.

In die Suche nach dem Flüchtigen war auch ein Hubschrauber eingebunden, dessen Besatzung den Mann etwa eine Stunde später beim Lärmschutzwall der Autobahn in Richtung Karlsruhe sichtete. Eine Streife des Autobahnpolizeireviers nahm den Mann fest.

Der 30-Jährige habe den Unfall auf der A 8, bei dem er leichte Verletzungen erlitten hatte, eingeräumt. Fast zeitgleich wurde bei der Pforzheimer Verkehrspolizei ein Autokennzeichen abgegeben, das in der Deimlingstraße in Pforzheim entdeckt worden war. Hier hatte der Betrunkene zuvor mehrere Warnbaken, die zur Absperrung eines Fahrstreifens aufgestellt waren, „abgeräumt“ und einen Schaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Dennoch war er weitergefahren in Richtung A 8.