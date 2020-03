Unfall in Pforzheim: Fahrt endet am Laternenmast

Pforzheim (pol). Am Mast einer Straßenlaterne hat am frühen Mittwochmorgen die Fahrt einer 33-Jährigen auf der Haidachstraße in Pforzheim geendet.

Wie das Polizeipräsidium auf Nachfrage berichtete, war die Frau, als sie gegen 5 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung des Kreisverkehrs Wurmberger Straße fuhr, in einer Rechtskurve nach links auf die Verkehrsinsel geraten und hatte hier zunächst einen kleineren Baum gefällt, bevor ihr Wagen gegen den Laternenmast prallte.

Die Fahrerin überstand die Karambolage unverletzt, es entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Als Unfallursache wird zu hohes Tempo nicht ausgeschlossen.