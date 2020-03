Unfall: Fahrerinnen sehen beide grün

Pforzheim (pol). Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall am Freitag, gegen 6.45 Uhr, in Pforzheim im Einmündungsbereich Wilferdinger Straße/Kurze Steig, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Beide Fahrerinnen, die an dem Unfall beteiligt waren, eine 36-jährige VW-Fahrerin und eine 49-jährige Toyota-Fahrerin, gaben an, bei Grün in die Kreuzung gefahren zu sein. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei, Telefon 07231/1863111, in Verbindung zu setzen.