Pforzheim (pol). Ein Unfall zwischen Karlsbad und Pforzheim-West hat am Montagmittag zeitweise den Verkehr auf der Autobahn in Richtung Stuttgart lahmgelegt. Wie das Polizeipräsidium auf Nachfrage mitteilte, war ein Audi-Fahrer beim Spurwechsel in einen Sattelzug und danach in die Mittelleitplanke geprallt. Der Unfallverursacher wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.