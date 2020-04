Pforzheim (pol). In Pforzheim hat sich am Sonntagabend ein Exhibitionist vor einer 77-jährigen Anwohnerin entblößt, die auf der Terrasse ihres Hauses an der Hachelallee saß. Als sie die Polizei alarmierte, flüchtete der Mann. Ein weiterer Fall hatte sich am Freitag auf einer Grünfläche in den Enzgärten ereignet, wo ein Mann vor den Augen einer jungen Frau Hand an sich gelegt hatte.