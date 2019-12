Pforzheim (pol). Eine Verletzung im Gesicht hat ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen in Pforzheim nach einer Attacke durch Unbekannte davongetragen. Der junge Mann war laut Polizei gegen 6.15 Uhr in der Karlsruher Straße unterwegs, als er von einer Gruppe angegangen und ihm ins Gesicht geschlagen wurde. Die Angreifer flüchteten. Der 19-Jährige wurde in einem Krankenhaus behandelt. Zum Motiv und zur Identität der Täter liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.