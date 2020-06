Unachtsamkeit mit Folgen

Pforzheim (pol). Eine leicht verletzte Autofahrerin und etwa 8000 Euro Gesamtsachschaden waren am Montagmorgen die Konsequenzen eines Verkehrsunfalls in Pforzheim an der Kreuzung Wilhelm-Becker-Straße/Mannheimer Straße. Verursacherin war laut Polizei eine 58 Jahre alte Dacia-Fahrerin, die beim Linksabbiegen in die Wilhelm-Becker-Straße die Vorfahrt eines von links kommenden Peugeot missachtete. Beim Zusammenstoß wurde die Frau verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.