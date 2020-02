Pforzheim (pol). Am Samstagabend ist ein 21-Jähriger, der auf dem Fußweg zwischen Stadtkirche und der Nagold unterwegs war, von einem Duo überfallen und um sein Bargeld erleichtert worden. Danach seien die Täter über die Fußgängerbrücke zur Pflügerstraße geflüchtet, so die Polizei. Beide Männer sollen mitteleuropäisch aussehen, einer lispelt oder nuschelt offenbar. Hinweise an die Telefonnummer 07231/1864444.