Tüftler basteln kreative App-Lösungen

Von Isabel Hansen

Pforzheim. Inklusions-Beauftragte und Sozialarbeiter, PC-Nerds und Digitalisierungs-Experten: Beim ersten Hackathon in der Pforzheimer Schlosskirche sind am Wochenende Parallel-Universen aufeinander getroffen und haben an Apps zum Thema Diversity getüftelt.

Hörspiele, in die Gehörlose per Sprachsteuerung eingreifen und den Ausgang mitbestimmen können, ein Informations- und Beratungsdienst für Opfer von häuslicher Gewalt, der sich als Shopping-App tarnt, eine Sprachkurs-Suche für Zuwanderer, die sich zu ausländischen Angeboten verlinkt, eine Matching-Plattform für Ehrenamtliches Engagement – an Ideen für Apps mit Gemein-Nutzwert mangelte es den über 50 Teilnehmern nicht.

Die Workstations, ausgestattet mit Strom, LAN und W-LAN, die in Gebetsraum, Seitenschiff bis hinauf zur Galerie aufgebaut waren, mussten nicht lange auf Anwender warten. Unter Federführung der Organisatoren des Digital Hubs Pforzheim bildeten sich schnell Mixed-Teams, die die unterschiedlichen Themen besetzen.

Frontend-Entwicklerin Alisa Semenova tüftelt im Framework Angular gerade an einem Prototypen für die Sprachkurssuche. „Ich kann Oberflächen-Design und Links gestalten, für Datenbankzugriff bräuchten wir eine Backend-Spezialistin“, erläutert sie das kleine Who’s who der App-Entwicklung. User Experience, Mobility first, Kollaboratismus, Alphabetisierung und Partizipation – Fachjargon fliegt durch die Luft, hindert die Gruppe indes nicht an der Verständigung. Sozialarbeiter Johannes Faller sammelt auf der Plattform Crypto-Pad Links zu bestehenden Online-Kursen. Anita Gondek, Integrationsbeauftragte der Stadt Pforzheim, bemüht Google auf Polnisch, um entsprechende fremdsprachige Angebote für Deutsch-Kurse zu finden. Anne Marie Rouviere-Petruzzi, Inklusionsbeauftragte des Enzkreises, und ihr Pforzheimer Kollege Mohamed Zakzak werden vom Nachbartisch für die Link-Recherche auf Französisch und Arabisch ausgeliehen.

Zur Hackathon-Premiere an ungewöhnlicher Location haben sich nicht nur Mitmacher aus Pforzheim und dem Enzkreis eingefunden. Alisa Semenova und ihre Freundin Luise Michael sind aus Nürnberg angereist. „Das ist derzeit eine der wenigen Präsenz-Veranstaltungen, die meisten laufen virtuell“, hat sie die reale Gruppendynamik angezogen.

Dafür haben die Organisatoren in ein ausgefeiltes Hygienekonzept investiert, von Klarsichtmasken, die Gehörlosen das „Mitlesen“ ermöglichen, über obligatorische Flatterbänder, die Kirchenbänke in Einzelsitze umfunktionieren, Einbahnwege-System oder Etappen-Catering bis hin zu – wie es sich für einen Hackathon gehört – IT-Lösungen wie der Ein- und Ausgangsregistrierung per QR-Scan oder der Möglichkeit virtueller Teilnahme.