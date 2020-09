Trend: Immer mehr junge Infizierte

Enzkreis/Pforzheim (pm). Auch Menschen, die keine oder fast keine Symptome einer Erkrankung zeigen, können das Coronavirus weitergeben. Darauf weist das Gesundheitsamt hin. „Aktuell erleben wir verstärkt Ausbrüche, die auf junge Leute zurückgehen“, wird in einer Mitteilung die stellvertretende Leiterin Angelika Edwards zitiert. Ein Großteil der zuletzt wieder gestiegenen Fallzahlen betreffe diese Bevölkerungsgruppe. Auch der derzeit größte Ausbruch in Baden-Württemberg nach einer Geburtstagsparty in Dettingen passe in dieses Schema. Den Jugendlichen und jungen Erwachsenen sei dabei kaum ein Vorwurf zu machen, findet die Ärztin: „Wer selbst keine Anzeichen einer Erkrankung spürt, weiß natürlich erst mal nicht, dass er infektiös sein könnte.“

Um so wichtiger sei es, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, betont Erster Landesbeamter Wolfgang Herz. „Gerade bei Festen und anderen Events ist das Risiko einer Ansteckung groß, nicht umsonst müssen die Veranstalter sich vorher Gedanken machen und ein Hygiene-Konzept erstellen.“ Für Feiern im privaten Rahmen gelte dies jedoch erst ab 100 Teilnehmern – zu viele, findet Herz: „In Dettingen haben nur etwa 30 Personen gefeiert.“ Gerade im privaten Rahmen fänden derzeit die meisten Übertragungen statt, was oft übersehen werde: Auch wer kein Fieber hat, nicht unter Atemnot leidet, hustet oder niest, aber das Virus in sich trägt, kann andere anstecken.

„Natürlich verleitet es zur Sorglosigkeit, wenn man glaubt, dass man selbst und der eigene Freundeskreis die Infektion unbeschadet überstehen wird“, sagt Gesundheitsamts-Chefin Dr. Brigitte Joggerst. Ein möglicherweise fataler Trugschluss: „Wir sehen immer mal wieder junge Leute, die richtig schwer erkranken.“ Vor allem aber gelte: Auch wer jung ist, komme in Kontakt zu Älteren oder zu Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Deshalb appellieren Joggerst und Edwards: „Schützen Sie sich, aber schützen Sie auch Ihre Mitmenschen !“ Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sei ein wichtiger Teil eines solchen Schutzes.

In den vergangen vier Wochen haben sich laut Mitteilung 173 Menschen aus Pforzheim und dem Enzkreis neu mit dem Virus infiziert – von Mittwoch auf Donnerstag kam unter anderem eine fünfköpfige Familie aus Niefern-Öschelbronn dazu. In den Krankenhäusern der Region liegen jedoch nur vier an Covid-19 Erkrankte, so das Gesundheitsamt. Mehr Wissen über die Krankheit und mögliche Behandlungen sorge dafür, dass schwere Verläufe oder gar Todesfälle momentan selten seien, sagen die Experten.

„Vor allem aber ist der Altersdurchschnitt der Infizierten deutlich gesunken“, erläutert Dr. Brigitte Joggerst. Dass schwere Verläufe derzeit selten seien, erkläre man sich im Gesundheitsamt auch durch eine gestiegene Vorsicht bei Älteren und bei Menschen mit Vorerkrankungen. „Die Alten- und Pflegeheime sind mittlerweile sehr gut aufgestellt, was Hygiene-Konzepte angeht“, weiß auch Vize-Landrat Wolfgang Herz.