Toter aus der Nagold ist der Vermisste

Pforzheim (pol). Die Obduktion am Montagmorgen hat, wie es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim heißt, traurige Gewissheit gebracht: Bei dem Toten, der am Samstagnachmittag von einem Passanten in der Nagold entdeckt worden war, handelt es sich um den seit vergangenen Dienstag vermissten Mann aus Pforzheim. Es hätten sich keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergeben, so die Polizei. Der Todeszeitpunkt dürfte dem Zeitpunkt des Verschwindens in den frühen Morgenstunden des 29. Septembers entsprechen.