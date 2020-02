Tote aus der Enz ist die Vermisste aus Pforzheim

Mühlacker-Mühlhausen (pol). Bei der Leiche, die vor einer Woche in der Enz bei Mühlhausen entdeckt worden war, handelt es sich um die vermisste 61-jährige Frau aus Pforzheim. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigt. Geklärt worden sei die Identität der Toten im Zuge der Obduktion.

Am Mittwoch hatte eine Suchaktion am Flussufer im Bereich Eutinger Talweg stattgefunden, wo die stark sehbehinderte Frau am 12. Februar als vermisst gemeldet worden war. Wo und wie sie in die Enz geriet, ist unklar. Dass sie von Pforzheim bis Mühlhausen abgetrieben wurde, gilt wegen der Stauwehre auf der Strecke als ausgeschlossen.