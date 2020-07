Tödlicher Arbeitsunfall

Pforzheim (pol). Tödliche Verletzungen hat am Dienstagnachmittag in Pforzheim ein 53-jähriger Arbeiter bei einem Unfall mit einer Hebebühne erlitten. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim berichtete, hatte das Opfer gegen 15 Uhr am Rand der St. Georgen-Steige zusammen mit einem Kollegen vom Korb der Hebebühne aus in etwa zehn Metern Höhe Baumpflegearbeiten durchgeführt. Aus bislang ungeklärten Gründen, so die Polizei, sei der 53-Jährige dabei abgestürzt und so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Vor Ort hieß es, die Hebebühne habe sich vor dem Unfall geneigt. Der Kollege des Opfers sei dann von der Feuerwehr über die Drehleiter aus dem Korb geborgen worden.