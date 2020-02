Pforzheim (pol). Unbekannte Täter haben am Sonntag, zwischen 10.30 und 17 Uhr, zwei Fahrräder gestohlen, die auf dem Parkplatz beim Pforzheimer Wildpark angeschlossen waren. Die beiden Räder – es handelt sich um ein 29-Zoll-Mountainbike mit Kindersitz und ein 28-Zoll Rennrad – sind laut Polizei von der Marke KTM und in den Farben mattschwarz sowie orange und insgesamt etwa 8000 Euro wert. Hinweise an 07231 186-3311.