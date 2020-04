Stadt Pforzheim sagt Klimaschutzwoche ab

Pforzheim (pm). Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Pforzheim die Klimaschutzwoche 2020, die vom 14. bis 21. Juni geplant war, einschließlich aller Veranstaltungen abgesagt. Wegen der dynamischen Entwicklung, heißt es in einer Mitteilung, fehle die Planungssicherheit. „Insbesondere aber haben wir als Stadt in dieser außergewöhnlichen Situation eine Vor- und Fürsorgepflicht gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren Partnern und unseren Beschäftigten“, wird Umweltbürgermeisterin Sibylle Schüssler zitiert. Nichtsdestotrotz sei das Thema Klimaschutz auch in Pforzheim weiterhin dauerhaft ein Handlungsschwerpunkt.