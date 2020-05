Sparkasse dünnt ihr Filialnetz aus

Von Frank Wewoda, Carolin Becker und Maik Disselhoff

Pforzheim/Enzkreis. Die Sparkasse Pforzheim Calw gibt zum 1. Juli 14 ihrer insgesamt 108 Geschäftsstellen auf. Betroffen sind im Enzkreis unter anderem die Filialen in Freudenstein, Zaisersweiher, Ölbronn, Großglattbach und an der mittleren Bahnhofstraße in Mühlacker.

„Wir straffen die Präsenz in der Fläche“, sagte der Vorstandsvorsitzende Stephan Scholl in einer für Freitagmorgen kurzfristig anberaumten Pressekonferenz, bei der er die Entscheidung publik machte. Scholl bezeichnete die Einschnitte als „sehr homöopathische Maßnahmen“, mit denen die Bank dem veränderten Kundenverhalten Rechnung trage. Der Anteil an Online-Banking sei deutlich gestiegen.

Generell sei die Kundenfrequenz in den betroffenen Filialen zu niedrig und die Personaldecke zu dünn. Auch wäre es der Sparkasse in Zukunft immer schwerer gefallen, freie Stellen dort wieder qualifiziert zu besetzen, machte Scholl deutlich. Vorstandskollege Sieghardt Bucher meinte, Jüngere bevorzugten es, im Team zu arbeiten. Immer weniger junge und „aufstiegsorientierte“ Mitarbeiter seien daher bereit, in kleinere Geschäftsstellen zu wechseln.

Die Viruskrise mit einer vorübergehenden Schließung von 56 Filialen ist somit zum Anlass genommen worden, die in der Zukunft ohnehin anstehenden Einschnitte im weiterhin dicht gewobenen Filialnetz vorzuziehen, machten Scholl und Bucher deutlich. Das Geldhaus verwies diesbezüglich darauf, sein Geschäftsgebiet habe die „höchste Filialdichte aller Sparkassen in Baden-Württemberg“. Keineswegs baue die Sparkasse Personal ab, versicherte der Vorstand am Freitag. Alle Kunden behielten ihren gewohnten persönlichen Berater als Ansprechpartner, der nur in eine andere Filiale umziehe. Alle von der Schließung ihrer nächstgelegenen Filiale betroffenen Kunden würden noch schriftlich über den Schritt informiert. Für sie ändere sich nichts außer einem etwas längeren Weg, den sie künftig auf sich nehmen müssten.

Allen Argumenten zum Trotz gab es auch Kritik an den Streichplänen. „Nach der letzten Schließungswelle 2012/2013 „hieß es noch, man sei jetzt am Endpunkt angekommen – und jetzt sollen plötzlich ohne Vorwarnung zehn weitere Filialen im Enzkreis geschlossen werden“, ließ in einer Mitteilung der FDP-Landtagsabgeordnete des Enzkreises, Professor Dr. Erik Schweickert, verlauten. „Der Enzkreis wird hier offensichtlich massiv benachteiligt und die Infrastruktur vor Ort weiter geschwächt.“

Schweickert bemängelte, dass es keine offene Diskussion über das Thema gegeben habe und einige Mitglieder des Verwaltungsrats selbst überrascht worden seien. „Offenbar wollte man hier im Schatten von Corona Nägel mit Köpfen machen und schnell ohne großes Aufhebens die Schließungen durchsetzen. Im Angesicht dessen ist mir völlig schleierhaft, wie der Verwaltungsrat den Plänen zustimmen konnte und es keine Diskussion zum Beispiel in der Zweckverbandsversammlung gab.“

Kalt erwischt von den Plänen wurde nach eigenem Bekunden auch der Knittlinger Bürgermeister Heinz-Peter Hopp, dem das Aus für die Filiale in Freudenstein nach kurzfristiger Ankündigung am Freitagmorgen telefonisch mitgeteilt wurde. Personalmangel sei als Grund genannt worden. „Mit der Schließung sind wir nicht einverstanden“, protestiert der Rathauschef und findet drastische Worte: „Mir platzt langsam der Kragen. Es kann doch nicht sein, dass wir hier an der Basis bluten sollen. Wir fühlen uns mehr und mehr als die Deppen der Nation.“ Während die Stadt investiere, um die Infrastruktur im rund 1700 Einwohner zählenden Stadtteil zu verbessern, um Bau- und Sanierungsgebiete aufs Gleis zu setzen, den Kindergarten aufzuwerten und die Schule am Ort zu halten, ziehe sich die Sparkasse zurück und gebe eine zentral und ebenerdig erreichbare Filiale auf. „Das kann nicht sein“, empört sich der Bürgermeister über das aufgrund seiner öffentlich-rechtlichen Struktur nicht mit anderen Banken vergleichbare Geldinstitut.

„Stinksauer“ reagierte der Freudensteiner Ortsvorsteher Timo Steinhilper. Ihm sei erst im Herbst, als die Öffnungszeiten in Freudenstein reduziert worden seien, auf seine Anfrage hin versichert worden sei, dass die Filiale erhalten bleiben solle. Diese sei gerade für die älteren Menschen, die eben kein Online-Banking nutzen könnten oder wollten, äußerst wichtig. „Wie Stück für Stück die Infrastruktur abgebaut wird, ist beängstigend, und das konterkariert unsere Bemühungen, den Stadtteil attraktiv zu halten.“

Anders äußert sich der Maulbronner Bürgermeister Andreas Felchle mit Blick auf die Sparkassen-Filiale in Zaisersweiher, die ebenfalls keine Zukunft mehr hat. Für ihn ist die Ausdünnung des Filialnetzes „betriebswirtschaftlich nachvollziehbar“. Die meisten Kunden nutzten den Bankomaten, und wenn Beratungsbedarf bestehe, kämen die Bank-Mitarbeiter auch nach Hause.

Felchle sieht Parallelen zu einem anderen Trend: Wenn der Einzelhandel aus den Innenstädten verschwinde, werde dies regelmäßig beklagt. „Aber alle fordern doch die digitale Welt und bestellen online“, erinnert der Rathauschef daran, dass die Menschen mit ihrem Verhalten für solche Entwicklungen mitverantwortlich sind. Bedauerlich findet der Bürgermeister die Schließung der Filiale insofern, „als wieder ein Ort wegfällt, an dem sich Menschen begegnen“. Zwei Dinge habe er der Sparkasse in einem Telefonat dann allerdings mitgegeben: „Erstens muss der Bankomat bleiben. Und zweitens habe ich deutlich gemacht: Kümmert euch um eure Liegenschaft, lasst sie nicht verkommen.“ Die Bank solle dafür sorgen, dass die Räumlichkeiten einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden. Und wenn es keinen Dienstleister gebe, der hineinwolle, solle die Sparkasse über eine Umnutzung nachdenken und Wohnraum schaffen.

Der Bürgermeister von Ölbronn-Dürrn, Norbert Holme, sagt bezüglich der Abwicklung der Filiale in Ölbronn, dass es immer ärgerlich sei, wenn ein Stück Infrastruktur verloren gehe. Gleichzeitig stellt auch Holme fest, „dass der Stellenwert der Zweigstellen deutlich abgenommen hat“.

In Ölbronn gab es – wie an anderen Standorten – bisher in der Sparkassen-Filiale keinen Geldautomaten. Wird sich dies mit dem Wegfall der persönlichen Bankberatung ändern ? Stephan Günthner, Bereichsdirektor der Sparkasse Pforzheim Calw, erklärt auf Nachfrage unserer Zeitung: „Wir tragen dafür Sorge, dass an allen Standorten, die von einer Filialschließung betroffen sind, die Versorgung mit Bargeld entweder in Eigenregie oder in Partnerschaft mit genossenschaftlichen Banken sichergestellt wird.“ Dies strebe man auch mit Blick auf den Standort in Ölbronn an. Der Abhebevorgang koste die Kunden nichts, so Günthner. Auf Nachfrage kommentiert Bürgermeister Holme dies folgendermaßen: „Das wäre dann sogar eine Aufwertung für diejenigen Sparkassen-Kunden, die Bargeld abheben wollen.“