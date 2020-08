Sonne blendet Autofahrerin und führt zum Unfall

Pforzheim (pol). Zwei Leichtverletzte hat ein Auffahrunfall am Donnerstagmorgen auf der Kanzlerstraße in Pforzheim gefordert. Verursacht hatte den Zusammenstoß laut Polizei eine 69-jährige Ford-Fahrerin, die an der Kreuzung Altstädter Kirchenweg mutmaßlich wegen der Sonneneinstrahlung den Ford eines 64-Jährigen übersah, der an der roten Ampel wartete. Beide wurden leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Zwei Kinder im Wagen des 64-Jährigen blieben unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 10000 Euro.