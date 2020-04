Pforzheim (pol). Auf mehrere Tausend Euro beziffert das Polizeipräsidium Pforzheim einen Sachschaden, der durch rund 40 Farbschmierereien in Pforzheim entstanden ist. Der oder die Täter waren in den vergangenen Tagen in der Süd- und Südweststadt aktiv gewesen. Sie beschmierten laut Polizei mit einem Edding oder Squeezer-Markers überwiegend Verteilerkästen, Trafohäuschen oder Fassaden.