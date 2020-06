„Sehnsucht, unserem Publikum zu begegnen“

Was Besucher ab dem 15. Juni erwartet, wenn Veranstaltungen mit bis zu 99 Besuchern unter Infektionsschutzmaßnahmen wieder stattfinden dürfen, erklärt Uwe Dürigen, Verwaltungsdirektor des Theaters Pforzheim.

Lohnt sich der Theaterbesuch in Pforzheim ab dem 15. Juni, wenn maximal 99 Besucher zu den Vorstellungen kommen dürfen?

Wir leben in unserer künstlerischen Arbeit auch von der Nähe. Ein Pas de deux lebt von der Nähe von zwei Tänzern. Jetzt lernen wir, dass wir uns ob der Abstandsregeln so nicht mehr begegnen können. Die künstlerische Seite muss also neue ästhetische Antworten finden, wie man Theater mit einem Abstand herstellt. In einem vollen Saal entsteht interaktiv eine andere Spannung. Je voller der Saal, umso schöner ist es.

Was wird aufgeführt ab dem 15. Juni, was kann wegen der Auflagen nicht auf die Bühne kommen, wie sind die Preise?

Es gibt eine Ballettproduktion namens „Changes“, die wir normalerweise nicht für das Große Haus produziert hätten. „Changes“ ist kompatibel mit den Auflagen, aber es ist doch eher ein Kammerballett. Die bestehenden großen Formate aus der laufenden Spielzeit wie „Rigoletto“ oder „Everyman“ als Rockoper mit großer Chorbeteiligung sind mit der jetzigen Verordnung nicht in Einklang zu bringen.

Wir konzentrieren uns jetzt gezielt auf Kleinformate zu besonderen, das heißt etwas bescheideneren Preisen. Es ist eine Übergangszeit. 99 Plätze können wir unter Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,50 Meter zum Verkauf anbieten. Wirtschaftlich lohnt sich das nicht, aber es lohnt sich als Zeichen an die Region. Wir drücken damit unsere Sehnsucht aus, unserem Publikum wieder begegnen zu können. Wir werden nur direkt über unser Ticketcenter telefonisch verkaufen, weil wir auch persönliche Daten aufnehmen und bestimmte Fragen stellen müssen. Wir verschicken die Tickets dann. Am Montag wird alles endgültig festgelegt und veröffentlicht.