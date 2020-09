Schwerer Unfall mit zwei Verletzten

Pforzheim (pol). Teilweise voll gesperrt werden musste die A8 zwischen Pforzheim West und Karlsbad nach einem Unfall im Berufsverkehr um 7.50 Uhr am Montagmorgen. Im stockenden Verkehr war ein Tank-Lastzug auf einen Citroën aufgefahren und schob in auf einen Klein-Lkw, dessen 49-jähriger Fahrer die Situation im Rückspiegel beobachtet hatte und geistesgegenwärtig ein Stück nach vorne gefahren war. So konnte ein Einklemmen des Citroëns zwischen den beiden Lkw vermieden werden. Dennoch erlitten der 23-jährigen Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen.