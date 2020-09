Pforzheim (pm). Am Theater Pforzheim steht am Freitag, 2. Oktober, das Schauspiel „Shakespeare in love“ auf dem Programm, am Samstag, 3. Oktober, wird die Oper „Fidelio“ gespielt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Die künstlerische Gedenkfeier „Abschied von Heidrun Schweda“ am Sonntag, 4. Oktober, ist laut einer Mitteilung ausverkauft. Karten für die Angebote gibt es Corona-bedingt ausschließlich an der Theaterkasse unter Telefon 07231/39-2440.