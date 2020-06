Schüsse am Bahnhof: Zwei Passanten verletzt

Pforzheim (pol). Am Samstag gegen 14.50 Uhr sind aus einem Fenster des Gebäudes gegenüber dem Pforzheimer Hauptbahnhof Schüsse abgegeben worden. Zwei Passanten wurden auf dem Bahnhofsvorplatz vermutlich von manipulierten Diabolo-Geschossen aus einem Luftdruckgewehr getroffen. Ein Zeuge sah laut Polizei eine Person mit Gewehr an einem Fenster des gegenüberliegenden Gebäudes.

Beide Passanten wurden leicht verletzt. Einer zog sich eine stark blutende Platzwunde am Kopf zu, einer wurde offenbar am Ellenbogen verletzt. Das Gebäude, aus dem die Schüsse kamen, wurde laut Polizei „mit starken Kräften betreten“. Die Wohnung sei durchsucht worden. Dabei seien die Munition und das Gewehr gefunden worden. Ein tatverdächtiger Deutscher, er soll 16 Jahre alt und polizeibekannt sein, sei festgenommen worden. Seine Tatbeteiligung habe noch nicht konkretisiert werden können. Weitere Ermittlungen folgen.