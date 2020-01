Schneller Einbruch in Tankstelle

Pforzheim (pol). Nur wenig Zeit haben sich die Täter bei einem Blitzeinbruch in eine Tankstelle in der Eutinger Straße gelassen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zertrümmerten sie in der Nacht auf Freitag gegen 3.30 Uhr die Glasscheibe mit einem Stein und stiegen in den Verkaufsraum ein. Als Diebesgut nahmen sie mehrere Stangen Zigaretten und andere Waren im Wert von 2500 Euro mit. Die Einbrecher flüchteten nach nur wenigen Minuten vermutlich mit einem Auto. Die Fahndung der Polizei verlief erfolglos.