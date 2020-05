Schmuckmuseum öffnet wieder für Besucher

Pforzheim (pm). Am kommenden Freitag will das Schmuckmuseum in Pforzheim wieder seine Pforten für Besucher öffnen. Zu sehen ist die Ausstellung „Die Welt neu geordnet – Schmuck aus der Zeit Napoleons“. Auch am internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, sei das Museum geöffnet, teilte die Stadtverwaltung mit. Pforzheim werde sich, um den Einbau von Schutzeinrichtungen zu forcieren, für Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms „Neustart“ für kleinere und mittlere Kultureinrichtungen bewerben, kündigte Bürgermeister Sibylle Schüssler an.