Pforzheim (pol). Am frühen Samstagmorgen sind Langfinger in das asiatische Restaurant in der Pfälzerstraße eingebrochen und klauten Bargeld in unbekannter Höhe. Die Diebe kamen durch den Haupteingang mit einem Schlüssel in das Restaurant, der dort vermutlich am Freitag gegen 14 Uhr entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3211 in Verbindung zu setzen.