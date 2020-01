Pforzheim (pol). Offenbar abgelenkt durch einen Spurwechsel, hat eine 77-jährige VW-Fahrerin am Montagmittag laut Polizei das Rotlicht an einer Fußgängerampel am Bahnhofsplatz übersehen. Sie fuhr eine 64-Jährige an, die gerade die Straße überqueren wollte. Die Fußgängerin stürzte und verletzte sich leicht am Fuß und am Oberkörper.