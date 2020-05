Roller-Fahrer kann Unfall nicht mehr vermeiden

Pforzheim (pol). Mit leichteren Blessuren hat ein 61-jähriger Roller-Fahrer einen Unfall am Samstagmorgen in Pforzheim überstanden. Laut Polizeipräsidium hatte ein 47-jähriger Autofahrer, der aus einer Einfahrt kam, beim Linksabbiegen in die Genossenschaftsstraße den Roller übersehen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 61-Jährige voll ab, wodurch die Räder seines Fahrzeugs blockierten und er gegen die Stoßstange des Wagens prallte. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sachschaden: rund 1500 Euro.