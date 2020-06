Polizisten geschlagen und beleidigt

Pforzheim (pol). In Pforzheim ist ein 40-Jähriger am späten Freitagabend in eine polizeiliche Gewahrsamseinrichtung gebracht worden, nachdem er Polizisten verletzt hatte. Der Mann habe gegen 23.30 Uhr zunächst Alkoholika aus einer Tankstelle an der Luisenstraße gestohlen, so die Polizei. Herbeigerufene Beamte habe er erst beleidigt, dann bedroht und bei der Festnahme geschlagen und getreten. Drei Polizisten seien leicht verletzt worden. Sie hätten ihren Dienst aber fortsetzen können. Der aggressive Mann habe mehr als zwei Promille Alkohol im Blut gehabt.