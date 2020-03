Polizisten bemerken Marihuanageruch

Pforzheim (pol). Betäubungsmittel am Steuer: Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einer Streife des Autobahnreviers Pforzheim wurde ein 51-jähriger Schweizer Volvo-Fahrer am Freitag um 14.50 Uhr, auf der A8 bei Niefern kontrolliert. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Marihuanageruch. Der Volvo-Fahrer, so das Präsidium Pforzheim, habe spontan zugeggeben, am Vortag mehrere Joints geraucht zu haben. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe hinterlegen.