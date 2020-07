Polizeieinsatz in Pforzheim: Schuss vom Balkon abgegeben?

Pforzheim (pol). Zwei Männer, die auf dem Balkon eines Hauses mit einer Waffe hantierten, haben am Donnerstagabend in der Salierstraße in Pforzheim einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst.

Anwohner hatte das Duo beobachtet und Alarm geschlagen, weil die Männer in Richtung des Innenhofes zielten und, so die Polizei, „möglicherweise schossen“. In der Wohnung hielt sich, als die Polizei mit zehn Streifenwagen zur Durchsuchung anrückte, nur noch ein Mann auf. Es sei eine geringe Mengen Betäubungsmittel, aber keine Waffe gefunden worden. Allerdings entdeckten die Beamten im Innenhof eine beschädigte Fensterscheibe.

Ob das Loch durch einen Schuss verursacht wurde, wird derzeit noch untersucht.