Polizei verfolgt Raser

Pforzheim (pol). Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Pforzheim lieferte sich am Mittwochabend gegen 22.45 Uhr ein Golf-Fahrer.

Der 32-Jährige sollte auf der Landesstraße zwischen Ispringen und Pforzheim angehalten werden. Als der 32-Jährige dies erkannte, beschleunigte er seinen Wagen und überholte Fahrzeuge, die an der dortigen Ampelanlage warteten. In Fahrtrichtung Pforzheim erhöhte der Fahrer seine Geschwindigkeit laut Polizei bereits auf über 150 km/h.

Um das Fahrzeug zu stoppen, wurden weitere Polizeikräfte alarmiert. Insgesamt waren 20 Streifenwagen aus Pforzheim, Ludwigsburg und Stuttgart beteiligt. Die Verfolgungsfahrt zog sich durch die Nordstadt bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Nord auf die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Die Geschwindigkeit betrug hier zum Teil über 200 km/h. Als er die Autobahn an der Stelle Pforzheim-Süd verließ, raste er erneut mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Während der gesamten Verfolgung, so das Präsidium, habe er durch Gefahrenbremsungen und gefährliche Manöver versucht, die Polizeiwagen in Unfälle zu verwickeln.

Um einen schweren Unfall zu vermeiden und keine Menschenleben zu gefährden, habe die Polizei die Verfolgung abgebrochen. Anschließend konnte der 32-Jährige an seiner Wohnung in Straubenhardt angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und verbotene Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07231/186-3211.