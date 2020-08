Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht im Kreisel

Pforzheim (pol). Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, im Kreisverkehr der Wilferdinger Straße in Pforzheim. Hier hatte eine Autofahrerin die Vorfahrt einer 46-Jährigen missachtet, die mit ihrem Citroën bereits im Kreisel fuhr. Obwohl sich die beiden Fahrzeuge streiften, fuhr die Unfallverursacherin davon. Bekannt sei lediglich, so die Polizei, dass es sich um einen Wagen mit einem Pforzheimer Kennzeichen handelte.